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Жена Сущенко: Я звонила московским родственникам, они говорили, что ничего не знают о Романе. Думаю, когда мужа взяли, ФСБ сразу к ним пришла
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26.06.2018 12:41
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После того как в сентябре 2016 года в РФ задержали украинского
журналиста Романа Сущенко, российские силовики сразу же пришли к
его московским родственникам и взяли с них подписку о
неразглашении. Такое мнение выразила жена политзаключенного
Анжелика Сущенко в интервью изданию "ГОРДОН". Суд в Москве
приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима Фото: ЕРА Она
отметила, что до задержания в сентябре 2016 года Сущенко часто
посещал РФ, и все было нормально."Я звонила московским
родственникам сразу после исчезновения Романа. Они говорили, что
ничего не знают. "Как, не знаете? Он ночевал дома или нет?" –
спрашиваю. "Нет, не ночевал, но где он, мы не знаем". Думаю, когда
мужа взяли, ФСБ сразу к ним пришла, взяла с них подписку о
неразглашении. Я с этими родственниками больше не общаюсь", –
сказала Анжелика Сущенко.
Корреспондент "Укринформа"Сущенко был задержан 30 сентября
2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником
украинской военной разведки. Против него открыли уголовное
дело по статье "шпионаж". Судебный процесс проходил в закрытом
режиме.Обвинение просило приговорить журналиста к 14 годам
колонии. В последнем слове украинец сказал, что не признает
себя виновным, и попросил суд вынести оправдательный
приговор.4 июня суд в Москве приговорил Сущенко к 12
годам колонии строгого режима.5 июня адвокаты
Сущенко обжаловали приговор.
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