После того как в сентябре 2016 года в РФ задержали украинского журналиста Романа Сущенко, российские силовики сразу же пришли к его московским родственникам и взяли с них подписку о неразглашении. Такое мнение выразила жена политзаключенного Анжелика Сущенко в интервью изданию "ГОРДОН". Суд в Москве приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима Фото: ЕРА Она отметила, что до задержания в сентябре 2016 года Сущенко часто посещал РФ, и все было нормально."Я звонила московским родственникам сразу после исчезновения Романа. Они говорили, что ничего не знают. "Как, не знаете? Он ночевал дома или нет?" – спрашиваю. "Нет, не ночевал, но где он, мы не знаем". Думаю, когда мужа взяли, ФСБ сразу к ним пришла, взяла с них подписку о неразглашении. Я с этими родственниками больше не общаюсь", – сказала Анжелика Сущенко. Корреспондент "Укринформа"Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против него открыли уголовное дело по статье "шпионаж". Судебный процесс проходил в закрытом режиме.Обвинение просило приговорить журналиста к 14 годам колонии. В последнем слове украинец сказал, что не признает себя виновным, и попросил суд вынести оправдательный приговор.4 июня суд в Москве приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.5 июня адвокаты Сущенко обжаловали приговор. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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