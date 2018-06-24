Впервые во время Чемпионата мира по футболу в России на трибунах будет присутствовать официальный представитель Польши. За матчем команды Польши с Колумбией, который состоится в воскресенье вечером, будет наблюдать посол Польши в России Влодзимеж Марциняк. Об этом сообщает со ссылкой на "Польское радио".

Страны Европейского Союза не отправили своих представителей на церемонию открытия Чемпионата мира по футболу. Также польские политики и дипломаты до сих пор не присутствовали на мундиале.

Большинство стран, которые выступают против агрессивной политики Кремля, придерживаются такой же схемы. Матч "Польша-Колумбия" будет первым, на котором будет присутствовать официальный представитель Польши.

Посол Влодзимеж Марциняк, который объявил о своем прибытии на стадион, признался, что он рассчитывает на успех польских футболистов.

Матч "Польша-Колумбия" состоится на стадионе в Казани.



Ранее, общественные организации Восточного партнерства поддержали политический бойкот ЧМ в России. Члены Руководящего комитета призвали институты ЕС и правительства европейских стран всеми возможными легитимными средствами давить на Россию с требованием удовлетворить требование Олега Сенцова и отпустить на волю украинских граждан, содержащихся в российских тюрьмах по политическим обвинения.



Как сообщал возможный бойкот чемпионата мира по футболу в России стал символическим жестом небольшого круга мировых лидеров. Присоединились, в частности, частично Великобритания, Исландия, Австралия, Польша. При этом не исключили посещения мундиаля при определенных обстоятельствах канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон.

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