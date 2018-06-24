|Посол Польши будет присутствовать на ЧМ-2018 в России
|24.06.2018 15:01
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Впервые во время Чемпионата мира по футболу в России на трибунах будет присутствовать официальный представитель Польши. За матчем команды Польши с Колумбией, который состоится в воскресенье вечером, будет наблюдать посол Польши в России Влодзимеж Марциняк. Об этом сообщает со ссылкой на "Польское радио".
Страны Европейского Союза не отправили своих представителей на церемонию открытия Чемпионата мира по футболу. Также польские политики и дипломаты до сих пор не присутствовали на мундиале.
Большинство стран, которые выступают против агрессивной политики Кремля, придерживаются такой же схемы. Матч "Польша-Колумбия" будет первым, на котором будет присутствовать официальный представитель Польши.
Посол Влодзимеж Марциняк, который объявил о своем прибытии на стадион, признался, что он рассчитывает на успех польских футболистов.
Матч "Польша-Колумбия" состоится на стадионе в Казани.