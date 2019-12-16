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США впервые за 30 лет тайно выпровадили двух дипломатов из Китая
16.12.2019 09:34
В США выдворили вперые за за 30 двух китайских дипломатов из-за шпионажа
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Теги:
мир
события
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