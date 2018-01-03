Миноритарные акционеры ПАО "Укрнафта" увеличили сумму претензий к Украине в иске в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма. Слушания в Стокгольмском арбитраже по "Укрнафті" начнутся 19 февраля Фото: ukrnafta.com Об этом говорится в обнародованных Министерством юстиции материалах в системе закупок ProZorro, передает "Интерфакс-Украина".В сентябре 2017 года в проспекте евробондов Украины указывалось, что претензии миноритариев "Укрнафти" составляют $4,7 млрд.Согласно документу, устные слушания в арбитраже назначены на 19 февраля – 2 марта 2018 года."Укрнафта" – крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины. Группе "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского принадлежит 43% компании "Укрнафта", НАК "Нафтогаз" – 50% + 1 акция. Долгое время компанию контролировала группа "Приват", но в 2015 году был принят закон о снижении планки кворума, необходимого для созыва собрания акционеров, который позволил государству вернуть управление компанией "Укрнафта". 4 февраля 2016 года были внесены изменения в состав правления общества.Миноритарные акционеры ПАО "Укрнафта" (кипрские Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management) в июне 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина. Они обвиняют Украину в нанесении ущерба из-за отбора газа, добытого "Укрнафтою", без оплаты или с оплатой по заниженной цене; невыполнения "Нафтогазом" и "Укртрансгазом" решений украинских судов; резкого увеличения ставок платы за недропользование; уменьшения кворума при проведении собраний акционерных обществ.Минюст Украины в деле против миноритариев "Укрнафти" привлек британскую юрфирму Latham & Watkins.5 апреля 2017 года сотрудники СБУ спилили решетку, заграждавшую вход в здание компании "Укрнафта", чтобы дать возможность Генеральной прокуратуре начать обыск в помещении.В Генпрокуратуре заявили, что обыски в служебных помещениях ПАО "Укрнафта" проводились в рамках уголовного производства по факту злоупотреблений должностными лицами "Укрнафти" в течение 2013–2015 годов. По информации Генпрокуратуры, в ПАО "Укрнафта" занижали стоимость нефти на аукционах в интересах предприятий из группы "Приват", таким образом компании был нанесен убыток в размере 140 млн грн.18 мая 2017 года состоялось общее собрание акционеров ПАО "Укрнафта", на котором был избран новый состав наблюдательного совета, при этом из набсовета были выведены представители группы "Приват" Коломойский и бизнесмен Геннадий Боголюбов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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