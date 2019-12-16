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В Индии более 50 человек получили ранения в ходе массовых протестов и столкновений
16.12.2019 10:12
В Индии более 50 человек, вместе со студентами и полицейскими, пострадали в ходе массовых протестов
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