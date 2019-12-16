Пристайко заявил, что на Донбассе вскоре объявят постоянное перемирие - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Пристайко заявил, что на Донбассе вскоре объявят постоянное перемирие
16.12.2019 10:31
Пристайко заявил о скором постоянном перемирии на Донбассе
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
перемирии
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