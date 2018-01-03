|В Киеве накрыли киностудию, которая снимала пропаганду для российских СМИ
|03.01.2018 23:18
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Злоумышленники периодически выезжали в РФ, где получали от своих кураторов соответствующие инструкцииСлужба безопасности Украины вместе с прокуратурой Крыма прекратили деятельность в Киеве двух пропагандистов, выполнявших заказ российских спецслужб.
СБУ. Фото: ua.112.ua
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей столицы по заданию российских спецслужб размещали в сети Интернет антиукраинские видеоматериалы, что впоследствии транслировались российскими СМИ", - рассказывают правоохранители.
По их данным, злоумышленники периодически выезжали в РФ, где получали от своих кураторов соответствующие инструкции и деньги за выполненную работу.
"Студию для съемок и монтажа видеосюжетов они обустроили в частном доме в Киеве", - отмечается в сообщении.
В СБУ рассказали, что подготовленные преступниками видеоматериалы содержат призывы к совершению насильственных действий против существующего конституционного строя, государственной власти, а также оправдывают экстремистские и террористические действия.
Напомним, что Служба безопасности Украины считает, что спецслужбы РФ пытаются вербовать 90% украинских заробитчан.