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В Киеве накрыли киностудию, которая снимала пропаганду для российских СМИ
03.01.2018 23:18
В Киеве накрыли киностудию, которая снимала пропаганду для российских СМИ
Злоумышленники периодически выезжали в РФ, где получали от своих кураторов соответствующие инструкции
Служба безопасности Украины вместе с прокуратурой Крыма прекратили деятельность в Киеве двух пропагандистов, выполнявших заказ российских спецслужб.
В Киеве накрыли киностудию, которая снимала пропаганду для российских СМИ СБУ. Фото: ua.112.ua

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей столицы по заданию российских спецслужб размещали в сети Интернет антиукраинские видеоматериалы, что впоследствии транслировались российскими СМИ", - рассказывают правоохранители.

По их данным, злоумышленники периодически выезжали в РФ, где получали от своих кураторов соответствующие инструкции и деньги за выполненную работу.

"Студию для съемок и монтажа видеосюжетов они обустроили в частном доме в Киеве", - отмечается в сообщении.

В СБУ рассказали, что подготовленные преступниками видеоматериалы содержат призывы к совершению насильственных действий против существующего конституционного строя, государственной власти, а также оправдывают экстремистские и террористические действия.

Напомним, что Служба безопасности Украины считает, что спецслужбы РФ пытаются вербовать 90% украинских заробитчан.

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