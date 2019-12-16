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Археологи объяснили загадку каменных идолов на острове Пасхи
16.12.2019 10:50
Археологи раскрыли секрет создания каменных статуй на острове Пасхи Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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