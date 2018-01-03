Історія про тупу с%ку з лукьянівки.

Виходжу з метро на лукьянівці і йду на свою улюблену роботу, підходе дівчина(тупа с%ка) і просить підказати їй дорогу до Артема 77, у неї сів телефон і вона не може карту глянути. Я як людина, яка працювала років 8 тому курьєром без смартфону, ввійшов в положення.

Починаю дивитися карту, а тупа с%ка стоїть біля мене і уважно втиче в телефон, мені одразу стало підозріло що вона так сильно впритул стала до мене. Вирішив від гріха — притиснути гаманець в кишені вільною рукою. Показав я цій тупій с%кі дорогу і пішов в перехід біля Києвської русі. Спукаюсь і мене не покидає відчуття що це була якась схєма на лоха) В мене рюкзак воєнний -вирішив перевірити, там нічого цінного не було, але одразу кинулось в очі що два маленьких відділи розстібнула та тупа с%ка!

Стою я в переході біля житомирських носків і риюся в рюкзаці з думкою що та с%ка могла потягнути. А вона і не хотіла! Знаходжу коробок з під сірників, а там трава! Тупа с%ка поклала мені траву! Після хвилини роздумів я купив пару носків і викинув той коробок в смітник. Історія тільки розпочалася)

Вихожу я з переходу, після 5 перевірок рюкзака, мене зустрічає наша славна поліція) Зі словами «доброго дня сержант Шукаюлохов. є щось заборонене? у нас наводка» У них с%ка наводка!!! Кажу щоб ішли в дупу, нічого шукати в себе не дам, а мудило в формі каже що поїдемо в участок для перевірки. А я ж на роботу іду) Ну я кажу давайте свідків і що руки мені в рюкак і в кишені щоб жодна скотина не сунула, я сам все витягую. А ці мудили стоять і чекають коли я дістану той коробок)

Я витягнув все що було, а коробка немає, вони бачу менжуються і просять щоб я все витягнув.) каже той перший, Шукаюлохов, дайте я перевірю чи ви все витягли. Кажу щоб закатав рукава по лікті і попросив дівчину, яка ішла повз з кавою, побути ще одним свідком! Шукаюлохов порився в рюкзаці і сказав що вибачається і я вільний. Характерно що огляд курточки і штанів був супер поверхневим!!!

Висновоки:

1) Якщо у вас хтось невідомий щось просить просіть щоб стояли на відстані.

2) Слідкуйте за кишенями.

3) Поліція з народом.

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