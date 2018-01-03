Причиной восстания стало повышение цен. Экономические требования быстро превратились в политические,передает со ссылкой на .

Говорит в комментарии для Gazeta.ua директор Центра ближневосточных исследований "Амес" Игорь Семиволос.

"Люди уже требуют прекращения внешних конфликтов (Иран является союзником Башар Асад в войне в Сирии ), смену власти и восстановление светского правления. Фактической головой Ирана есть "высший лидер", а не президент. Избирается он по религиозным и наследственными факторами", - объясняет знаток.

По мнению политолога власти будет трудно подавить восстание быстро.

"Ключевые военные силы власти сейчас раскинуты далеко за рубежом - в Сирии, Ираке, Ливане. Для этого придется жертвовать определенными военными позиции. Участники протестов могут этим воспользоваться. Но сейчас у них нет ни четких требований, ни конкретного лидера. А ни одна революция не может быть стихийная. Рано или поздно находятся люди, которые будут ее организовывать. И если в Иране такие люди найдутся, то вероятно и реальное свержения режима. Градус напряжения очень высок, его просто нужно направить"

Игорь Семиволос говорит, что существуют и сомнения между руководящего класса:

"Радикальная часть выступает за то, чтобы немедленно подавить восстание, а умеренная часть все еще колеблется. Они считают, что можно будет найти какой-то компромисс. Но существенного раскола нет и это также уменьшает шансы на свержение режима".

"На данном этапе протесты это спонтанное, неорганизованное действие. Но оно массовое и это важно. Если найдутся те, кто сможет ее обуздать и с протестов сделать политическую или экономическую кампанию, тогда реально возможны изменения. В противном случае - нет ", - добавляет знаток.

Антиправительственные протесты в Иране проходят в нескольких городах страны. За последние трое суток арестованы десятки человек, есть информация о гибели двух демонстрантов.

Волна антиправительственных демонстраций, вызванная, в частности, недовольством экономическими трудностями и коррупцией.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира