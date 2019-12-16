Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что прежний украинский генпрокурор Виктор Шокин якобы был дважды отравлен и чуть не умер.

Соответствующую информацию он разместил в своем Twitter.

По его словам, покушения на Шокина происходили из-за его работы и якобы могут быть связаны с информацией о возможных преступлениях экс-вице президента США Джо Байдена и его сына Хантера через компанию Burisma.

«У Шокина есть документы, доказывающие отмывание денег Байденами и Burisma. Был уволен из-за угрозы вице-президента США Байдена не выделить $1 млрд жизненно важной помощи. Медицинские записи Шокина свидетельствуют: он был отравлен, дважды доведен до смерти, однако выздоровел. Если это станет известно, то в Украине полетит очень много голов», – сообщил Джулиани.

Он также заявил, что собрал доказательства того, что президент Трамп не делал попыток надавить на своего украинского коллегу Владимира Зеленского и заставить его инициировать расследование против Байденов в Украине.

«После сотен часов и месяцев исследований я собрал свидетелей и документы, которые раскрывают правду, что стоит за этим импичментом, и показывает, что Дональд Трамп не совершал правонарушений», – заявил Джулиани.

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