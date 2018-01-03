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Трамп осведомлен относительно того, как работает "ядерная кнопка" - Белый дом

Вашингтон. 4 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп прекрасно осведомлен относительно того, как работает "ядерная кнопка", заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя твит президента, опубликованный в среду.

"Президент очень хорошо знает, как работает этот процесс (как работает "ядерная кнопка" - ИФ) и какие возможности у США. Я могу сказать, что они более значительные, чем у Северной Кореи", - сказала она журналистам.

Ранее Д.Трамп в своем "Твиттере" заявил, что его ядерная кнопка больше, мощнее и работает. "Северокорейский руководитель Ким Чен Ын недавно заявил, что "ядерная кнопка находится на его рабочем столе все время". Не мог бы кто-нибудь из представителей его истощенного и голодающего режима, пожалуйста, проинформировать его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и намного мощнее, чем его, и моя кнопка работает!", - написал он.

Лидер КНДР в ходе новогоднего обращения предупредил США, что у его страны отныне есть возможность нанести ядерный удар по любой точке американской территории.