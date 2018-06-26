Во вторник, 26 июня, в городе Вишневое Киевской области помощник народного депутата Юлия Мамчура ранил ребенка резиновой пулей из травматического оружия. Об этом ТСН.uа сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника, случай произошел на местном стадионе.

Помощник народного избранника находился в состоянии алкогольного опьянения и по неосторожности невольно ранил 14-летнего мальчика из травматического пистолета.

Ранение касательное, сейчас подростку оказывают медицинскую помощь. Помощник нардепа задержан, а его спецсредство изъято.

Напомним, Юлий Мамчур — нардеп от БПП и украинский военный летчик. В марте 2014 года полковник вместе с пятью другими захваченными украинскими офицерами он отказался переходить на сторону оккупантов и в сопровождении российских автоматчиков покинул территорию Крыма.

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