Вечером 3 и ночью 4 января во горной части территории Закарпатской области ожидается сильный мокрый снег и снег. В связи с этим в области объявлено штормовое предупреждение, сообщает со ссылкой на данные Закарпатского областного центра по гидрометеорологии.

Кроме того, синоптики прогнозируют на Закарпатье налипание мокрого снега, сложные отложения и изморозь. На горных дорогах гололедица. Кое-где в горах усиление ветра до 15-20 м/с, на перевалах снежные заносы.

В то же время, в области сохраняется ІІІ (значительный) уровень лавинной опасности, обусловленный продолжением снегопада и метелей.

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