В Киеве открылся фестиваль гигантских китайских фонарей
16.12.2019 11:09
В Киеве открылся фестиваль гигантских китайских фонарей
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16.12.2019
Киев, Украина
УНІАН
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Метки: выставки, Киев, Новый Год, Співоче поле.
В Киеве открылся фестиваль гигантских китайских фонарей
На столичном Певческом поле начался новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей. По словам организаторов, композиции приехали из Англии, где недавно завершилась выставка, и Китая. Также посетителей ждут шоу китайских артистов, резиденция Санта Клауса с подарками, развлекательные зоны для взрослых и детей, фуд-зона с китайскими ресторанами и чайная церемония, праздничная ярмарка сувениров, тематические мастер-классы и насыщенная праздничная программа. “Более 30 новых гигантских фигур “Легенды Поднебесной” создадут волшебную атмосферу на Певческом поле: легендарная терракотовая армия и великая китайская стена, подводный мир, персонажи древних китайских сказок и легенд, китайский зоопарк, сады райских птиц, фламинго, панды, гигантские цветы, аллея влюбленных”, – рассказали в КГГА. Выставка продлится до 2 февраля 2020 года.