Министерство культуры Украины объявляет конкурс претендентов на получение в 2018 году ежегодных грантов

Об этом сообщает пресс-служба министерства .

"Министерство культуры Украины объявляет конкурс претендентов на получение в 2018 году ежегодных грантов Президента Украины молодым деятелям в области театрального, музыкального, циркового, изобразительного искусства, молодыми писателями и мастерами народного искусства для создания и реализации творческих проектов. Для получения гранта претенденты до 15 февраля 2018 года представляют в Минкультуры заявление", - говорится в сообщении.

К заявлению следует приложить ряд документов: заявку на участие в конкурсе; смету творческого проекта; копию паспорта; информационную справку о главных исполнителях проекта, рекомендации по поддержке творческого проекта (не менее двух); гарантийное письмо предприятия (учреждения, организации), которое обязуется обеспечить реализацию творческого проекта.

Документы, не соответствующие этим требованиям, к рассмотрению экспертными комиссиями не принимаются, отмечают в Минкультуры.