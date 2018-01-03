|В Минкульте рассказали, как получить гранты на творческий проект
|03.01.2018 23:26
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Министерство культуры Украины объявляет конкурс претендентов на получение в 2018 году ежегодных грантовМинистерство культуры объявило конкурс на получение в 2018 году ежегодных грантов Президента молодыми деятелями в области культуры
Фото: interunion.org.uа
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"Министерство культуры Украины объявляет конкурс претендентов на получение в 2018 году ежегодных грантов Президента Украины молодым деятелям в области театрального, музыкального, циркового, изобразительного искусства, молодыми писателями и мастерами народного искусства для создания и реализации творческих проектов. Для получения гранта претенденты до 15 февраля 2018 года представляют в Минкультуры заявление", - говорится в сообщении.
К заявлению следует приложить ряд документов: заявку на участие в конкурсе; смету творческого проекта; копию паспорта; информационную справку о главных исполнителях проекта, рекомендации по поддержке творческого проекта (не менее двух); гарантийное письмо предприятия (учреждения, организации), которое обязуется обеспечить реализацию творческого проекта.
Документы, не соответствующие этим требованиям, к рассмотрению экспертными комиссиями не принимаются, отмечают в Минкультуры.
Напомним, что показатель выполнения инвестиционных проектов международных финансовых организаций в 2016 году составил только 42,4%.