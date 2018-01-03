Народный депутат от "Батьківщини" Игорь Луценко сообщил, что полиция подозревает бывшего заместителя командира батальона ОУН Андрея Пастушенко в организации освобождения лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили 5 декабря. Игорь Луценко: Пастушенко шьют наиболее актуальное преступление современности – соучастие в освобождении Саакашвили Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "Ему шьют наиболее актуальное преступление современности – соучастие в освобождении Саакашвили с микроавтобуса на Костельной. Доказательства полиции очевидны. Раз он там стоял на крыше одного из автомобилей, то ясно, что был координатором и организатором этого угрожающего государства действа, а именно – противодействия незаконному задержанию одного из оппозиционных политиков", – отметил нардеп.По мнению Луценко, за Пастушенко было установлено наружное наблюдение, потому что сегодня у дома его встретили полицейские, пригласив проехать с ними в Соломенский райотдел нацполиции."Сказали, что якобы по делу 2014 года. Старый ментовский прием. Действительно, был очень поверхностный допрос по этому делу, а потом приехала следственная Главного следственного управления Нацполиции, и попыталась под протокол допросить Седого по совершенно другому делу, о событиях на Костельной 5 декабря – когда боролись за Саакашвили", – рассказал он.Нардеп подчеркнул, что допрос был незаконным, поскольку на такие следственные действия надо вызвать отдельной повесткой."Служительницу закона интересовал незаурядной глубины вопрос – каким образом дядя Седой оказался на крыше микроавтобуса на улице Трехсвятительской 5 декабря... На что Пастушенко ответил, что, поскольку он имеет проблемы со зрением, то в тесноте вылез на автомашину, как на наиболее для него безопасное место", – рассказал он.Луценко добавил, что следователь вручила Пастушенко повестку на 11 часов утра четверга. https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/1740905162600132 Сегодня замглавы партии "УНА-УНСО" Игорь Мазур сообщил, что полиция задержала Пастушенко и допрашивает его в Соломенском райотделе полиции по делу об освобождении Саакашвили.5 декабря Саакашвили в Киеве задержала СБУ. Ему предъявили обвинение в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Перед задержанием Саакашвили выбрался на крышу дома, где он проживал, и призвал украинцев протестовать против власти.Правоохранители вывели политика на улицу и посадили в служебный автомобиль, однако активисты устроили потасовку с силовиками и освободили его. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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