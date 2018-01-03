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Игорь Луценко о задержании замкомбата ОУН: Следствие интересовало, как тот оказался на крыше микроавтобуса с Саакашвили
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03.01.2018 23:33
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Народный депутат от "Батьківщини" Игорь Луценко сообщил, что
полиция подозревает бывшего заместителя командира батальона ОУН
Андрея Пастушенко в организации освобождения лидера "Руху нових
сил" Михаила Саакашвили 5 декабря. Игорь Луценко:
Пастушенко шьют наиболее актуальное преступление современности
– соучастие в освобождении Саакашвили Фото: Александр Хоменко /
Gordonua.com "Ему шьют наиболее актуальное преступление
современности – соучастие в освобождении Саакашвили с микроавтобуса
на Костельной. Доказательства полиции очевидны. Раз он там стоял на
крыше одного из автомобилей, то ясно, что был координатором и
организатором этого угрожающего государства действа, а именно –
противодействия незаконному задержанию одного из оппозиционных
политиков", – отметил нардеп.По мнению Луценко, за Пастушенко было
установлено наружное наблюдение, потому что сегодня у дома его
встретили полицейские, пригласив проехать с ними в Соломенский
райотдел нацполиции."Сказали, что якобы по делу 2014 года. Старый
ментовский прием. Действительно, был очень поверхностный допрос по
этому делу, а потом приехала следственная Главного следственного
управления Нацполиции, и попыталась под протокол допросить Седого
по совершенно другому делу, о событиях на Костельной 5 декабря –
когда боролись за Саакашвили", – рассказал он.Нардеп подчеркнул,
что допрос был незаконным, поскольку на такие следственные действия
надо вызвать отдельной повесткой."Служительницу закона интересовал
незаурядной глубины вопрос – каким образом дядя Седой оказался на
крыше микроавтобуса на улице Трехсвятительской 5 декабря... На что
Пастушенко ответил, что, поскольку он имеет проблемы со зрением, то
в тесноте вылез на автомашину, как на наиболее для него безопасное
место", – рассказал он.Луценко добавил, что следователь вручила
Пастушенко повестку на 11 часов утра четверга.
https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/1740905162600132
Сегодня замглавы партии "УНА-УНСО" Игорь Мазур сообщил, что полиция
задержала Пастушенко и допрашивает его в Соломенском райотделе
полиции по делу об освобождении Саакашвили.5
декабря Саакашвили в Киеве задержала СБУ. Ему предъявили
обвинение в содействии участникам преступных организаций и сокрытии
их преступной деятельности. Перед
задержанием Саакашвили выбрался на крышу дома, где
он проживал, и призвал украинцев протестовать против
власти.Правоохранители вывели политика на улицу и
посадили в служебный автомобиль, однако активисты устроили
потасовку с силовиками и освободили его.
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