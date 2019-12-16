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В Австралии молодожены перебрали 30 тонн мусора, чтобы найти свои кольца
16.12.2019 11:45
В Австралии пара молодоженов перебрала 30 тонн мусора, чтобы вернуть свои обручальные кольца
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
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