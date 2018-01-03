Особое внимание оказалось неожиданно сложным испытанием для освобожденных из плена

Об этом сказала руководитель офиса уполномоченного Президента по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарецкая, сообщает телеканал " 112 Украина ".

"Могу отметить, что есть несколько отказов от лечения в результате того, что люди не готовы быть под давлением прессы, общественности, под которым, к сожалению, оказались те люди, которых освободили", - сказала Зарицкая.

Она констатировала, что повышенное внимание оказалось неожиданно сложным испытанием для освобожденных из плена.

"Их освободили, все их очень рады видеть, и они у нас по факту оказались на нашей же территории, но под другим давлением - ... под давлением внимания СМИ и общественности. Абсолютно ответственно готова заявить, что несколько человек отказались от лечения, поехали домой из-за того, что для них это сложно", - пояснила Зарицкая.

По ее словам, остальные бывшие пленники проходят лечение по своему желанию. Возможность получить медицинскую, реабилитационную помощь оказана всем, заверила руководитель офиса уполномоченного Президента по вопросам реабилитации участников АТО.