|Освобожденные из плена на Донбассе заложники отказались от лечения из-за внимания прессы
|03.01.2018 23:33
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Особое внимание оказалось неожиданно сложным испытанием для освобожденных из пленаНесколько освобожденных из плена "Л / ДНР" заложников отказались от лечения из-за нежелания оказаться под давлением общественности и прессы.
Фото: ukrinform.ua
Об этом сказала руководитель офиса уполномоченного Президента по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарецкая, сообщает телеканал "112 Украина".
"Могу отметить, что есть несколько отказов от лечения в результате того, что люди не готовы быть под давлением прессы, общественности, под которым, к сожалению, оказались те люди, которых освободили", - сказала Зарицкая.
Она констатировала, что повышенное внимание оказалось неожиданно сложным испытанием для освобожденных из плена.
"Их освободили, все их очень рады видеть, и они у нас по факту оказались на нашей же территории, но под другим давлением - ... под давлением внимания СМИ и общественности. Абсолютно ответственно готова заявить, что несколько человек отказались от лечения, поехали домой из-за того, что для них это сложно", - пояснила Зарицкая.
По ее словам, остальные бывшие пленники проходят лечение по своему желанию. Возможность получить медицинскую, реабилитационную помощь оказана всем, заверила руководитель офиса уполномоченного Президента по вопросам реабилитации участников АТО.
Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лиц. Украинская сторона получила 73 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.