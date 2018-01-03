Боевики исламистских движений 31 декабря совершили набег на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, уничтожив несколько самолетов.

Об этом сообщает газета «».

Об этом газете сообщили военно-дипломатические источники. По их словам, в результате минометного обстрела были уничтожены четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72. Также боевики уничтожили склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда.

Ранения могли получить более десяти военнослужащих. «Коммерсантъ» не указывает, могут ли между раненых оказаться россияне. Министерство обороны России случай никак не прокомментировало.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира