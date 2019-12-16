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16.12.2019
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Метки: Крым, вооружение, аннексия Крыма, милитаризм.
16 декабря
Як Крим стає не туристичним, а військовим? Чергова мілітарі-виставка відбулася у Севастополі. Людям показали зенітно-ракетні установки С-400. Припинити окупацію та вивести війська з Криму - вимагає від Росії ООН. Там занепокоєні мілітаризацією окупованого півострова. Російська влада не лише перекидає озброєння до Криму, а й популяризує культ війни серед кримчан.