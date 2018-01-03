Турецкий "Бешикташ" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим защитником киевского "" Домагоем Видой.

28-летний хорват поставил подпись под соглашением с "черными орлами", которое рассчитано до лета 2022 года,передает со ссылкой на .

"Я буду биться за "Бешикташ", сказал Вида после подписания контракта.

Защитник присоединится к новой команде на сборах в Анталье, где она будет готовиться ко второй части сезона.

"Я приехал в новую большую семью. У меня были и другие предложения, но я дал слово и сдержал его.

Думаю, что мы с "Бешикташем" друг другу подходим. Руководство клуба и болельщики просто невероятные.

Не могу дождаться, когда выйду на поле перед нашими фанами. Верю, что смогу добиться успеха в "Бешикташе", сказал Вида.

Вида перебрался в киевское "" из "" загребского зимой 2013 года. За пять лет он провел за киевский клуб 160 матчей, забил 13 мячей и отдал восемь голевых передач.

Следующий поединок "Бешикташ" сыграет против "Антальяспора" 21 января в 18-м туре турецкой Суперлиги (после 17 туров в активе у команды 30 очков).

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