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В Таиланде мужчина нашел застывшую рвоту кашалота и стал миллионером
16.12.2019 12:03
В Таиланде мусорщик обнаружил на пляже застывшую рвоту кашалота и стал миллионером
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
relax
события
украина
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