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Чиновников будут штрафовать за отказ говорить на украинском языке
16.12.2019 12:21
Должностные лица, которые на публике отказываются говорить на украинском языке, будут оштрафованы
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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