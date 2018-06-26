|Семья ХОЛОДНИЦЬКОГО бесплатно получила полгектара земли под Киевом, - ЦИК
|26.06.2018 12:43
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Холодницкий выразил удивление обсуждением этой информации, заверив, что все эти данные отражены ранее в его декларацияхАнтикоррупционный прокурор Назар Холодницкий и его семья бесплатно получили 5 земельных участков общей площадью 0,48 га в 2012 - 2015 годах.
Назар Холодницкий. Фото: УНИАН
Четыре из них расположены на территории Киево-Святошинского района, где Холодницкий ранее работал прокурором, - информирует 26 июня "Центр противодействия коррупции".
Все земельные участки выделили ХОЛОДНИЦЬКИЙ, а также его матери и родной сестре под бесплатную приватизацию в 2012 - 2015 годах.
По словам аналитиков, земля выделялась в одних из самых дорогих пригородных районах Киева, а именно селах Белогородка, Ходосовка, Колонщина и Михайловка-Рубежовка.
"Неоднократное выделения безвозмездно земли под Киевом прокурору района и его семьи, даже не проживает в Украине, выглядит довольно странным, - комментирует адвокат ГПК Виталий Цокур.
"Тем более, что земля в выделенных районах стоит от тысячи долларов за сотку и обычно не выделяется бесплатно гражданам", - добавляет он.
В 2016 году сестре также перешла по наследству приватизирована раньше матерью ХОЛОДНИЦЬКИЙ участок (0,1 га) под садоводство в Макаровском районе Киевской области.
В общем Холодницкий и его сестра владеют 12 объектами недвижимости, 8 из которых расположены на территории Киево-Святошинского района, заявляют в ГПК.
Среди них личная квартира антикоррупционного прокурора в городе Вишневом от застройщика "Акварели". Именно хозяин компании "Акварели" и мэр Вишневого Илья Диков, с которым ранее работал Холодницкий, являются фигурантами уголовного расследования в отношении взятки и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун.
Также сестра и мать нынешнего главы САП в 2013-2014 годах, когда Холодницкий работал прокурором Киево-Святошинского района, приобрели в этом же районе в селе Софиевская Борщаговка 2 квартиры у одного и того же застройщика ООО "МИД СЕРВИС" на 183 м² и 125 м² , - отмечают в ГПК.
Кроме того, сестра ХОЛОДНИЦЬКИЙ в 2017 году приобрела в собственность квартиру в селе Крюковщина на 63 м². Квартира приобретена по договору долевого участия, заключенного еще в 2013 году от застройщика ЖК "Подкова".
По данным ГПК, семья прокурора владеет также 2 квартирами и жилым домом в Львове.
Сам Холодницкий в комментарии "Украинской правде" высказал удивление обсуждением этой информации, заверив, что все эти данные отражены ранее в его декларациях.
" Что я могу сказать: это очередной вброс" Центра сплетен ". Я не понимаю, почему об этом вдруг начали говорить в 2018 году, все эти земли были в собственности еще в 2012-2013 годах", - говорит антикоррупционный прокурор.
Холодницкий подтвердил, что в 2012 году действительно обращался в сельский совет о выделении двух земельных участков.
"Они были выделены, все было оформлено надлежащим образом. Так же моя сестра, хотя она проживает в Италии, но так же обращалась о выделении земельных участков и их выделили. Но это было еще в 2012-13 годах, когда я еще не был руководителем САП ", - добавляет он.
Что касается недвижимости Холодницкий говорит, что не владеет домом в Киеве:
"По поводу двух квартир и дома. Я не знаю, о каком доме говорят юристы ГПК, пусть мне скажут адрес - я там пищу. Относительно квартир - одна квартира это наследство от матери, другая - от бабушки".
"О квартиры моей сестры - еще до революции (евромайдан - ред.) Она вкладывала деньги в недострой - квартиру на 125 кв м. Позже она эту квартиру продала и купила на 184 кв.м. Хочу подчеркнуть, что все это имущество стоит дешевле, чем одна квартира некоторых борцов с коррупцией в центре Киева ", - отметил также руководитель САП.
Напомним, что в дисциплинарной жалобе ХОЛОДНИЦЬКИЙ ему инкриминируют злоупотребление служебным положением ; давление на должностных лиц для принятия нужного ему решения, в том числе и на суд, чтобы он не рассматривал ходатайство детективов НАБУ; подстрекательство свидетеля к даче ложных показаний и предупреждения об обысках тех, у кого они должны были состояться. Все это антикоррупционном прокурору обвиняют по результатам прослушивания в его кабинете, которое вели в течение февраля - начале марта.
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