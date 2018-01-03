|Байден о твитах Трампа в отношении КНДР: Это показывает недальновидность
|03.01.2018 23:48
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Joe Biden on President Trump's North Korea tweets:“I think it shows really poor judgment for the president to perform the way he does, particularly with tweets, but not just with his tweets. Words matter." pic.twitter.com/cyB1nMrX9j— NBC News (@NBCNews) 3 января 2018 г.
Глава КНДР Ким Чен Ын заявил в новогоднем поздравлении, что ядерная кнопка постоянно находится на его рабочем столе.В ответ президент США Трамп написал 3 января в Twitter, что его ядерная кнопка намного больше и мощнее, чем северокорейского лидера.До этого американский президент часто высказывался о КНДР и Северной Корее на странице в этой соцсети. 22 сентября Трамп назвал Ким Чен Ына "сумасшедшим".
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