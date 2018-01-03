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Нардеп Спиваковский пожаловался, что патрульные "набросились" на него за парковку на месте для инвалидов
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03.01.2018 23:56
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По словам и.о. управляющего делами мэрии Херсона Екатерины Гандзюк,
нардеп от БПП Александр Спиваковский припарковался на месте для
инвалидов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Спиваковский припарковался на месте для инвалидов и возмутился
реакцией патрульных Фото: Александр Спиваковский / Facebook По
словам Спиваковского, он "не успел припарковаться", как подошли
восемь патрульных и начали толкать его от машины."Я представился.
Послали на... Я вспомнил времена лихих 90-х", – написал
нардеп.Он отметил, что потом подошли старший патрульный и еще семь
полицейских."Такого я еще не видел. И старые кадры действительно
были воспитаны и понимали объяснения. Это просто новые
бандиты", – возмутился Спиваковский.Депутат подчеркнул, что
ждет объяснений от главы Национальной полиции Сергея Князева и
министра внутренних дел Арсена Авакова.
https://www.facebook.com/spivakovsky.alexander/posts/821311391360432
В свою очередь и.о. управляющего делами мэрии Херсона Екатерина
Гандзюк заявила в Facebook, что Спиваковский припарковался на месте
для инвалидов. По ее мнению, "конфликт БПП и Авакова набирает
обороты в Херсоне".
https://www.facebook.com/uakateryna/posts/10216013968888498
Согласно действующему закону, штраф за парковку автотранспорта на
местах, предназначенных для инвалидов, составляет 1700 грн.
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