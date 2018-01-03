По словам и.о. управляющего делами мэрии Херсона Екатерины Гандзюк, нардеп от БПП Александр Спиваковский припарковался на месте для инвалидов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Спиваковский припарковался на месте для инвалидов и возмутился реакцией патрульных Фото: Александр Спиваковский / Facebook По словам Спиваковского, он "не успел припарковаться", как подошли восемь патрульных и начали толкать его от машины."Я представился. Послали на... Я вспомнил времена лихих 90-х", – написал нардеп.Он отметил, что потом подошли старший патрульный и еще семь полицейских."Такого я еще не видел. И старые кадры действительно были воспитаны и понимали объяснения. Это просто новые бандиты", – возмутился Спиваковский.Депутат подчеркнул, что ждет объяснений от главы Национальной полиции Сергея Князева и министра внутренних дел Арсена Авакова. https://www.facebook.com/spivakovsky.alexander/posts/821311391360432 В свою очередь и.о. управляющего делами мэрии Херсона Екатерина Гандзюк заявила в Facebook, что Спиваковский припарковался на месте для инвалидов. По ее мнению, "конфликт БПП и Авакова набирает обороты в Херсоне". https://www.facebook.com/uakateryna/posts/10216013968888498 Согласно действующему закону, штраф за парковку автотранспорта на местах, предназначенных для инвалидов, составляет 1700 грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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