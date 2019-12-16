Погода, Новости, загрузка...
Не изменить, а адаптировать: Пристайко объяснил, что не так с Минскими соглашениями
16.12.2019 12:40
Пристайко рассказал, зачем нужно изменить Минские соглашения Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 