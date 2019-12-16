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Не изменить, а адаптировать: Пристайко объяснил, что не так с Минскими соглашениями
16.12.2019 12:40
Пристайко рассказал, зачем нужно изменить Минские соглашения
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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