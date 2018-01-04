|Экс-замкомбата ОУН Пастушенко: Когда выходил из райотдела, видел реальный страх в глазах сторожевых псов режима
|04.01.2018 00:04
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Сегодня замглавы партии "УНА-УНСО" Игорь Мазур сообщил, что полиция задержала Пастушенко и допрашивает его в Соломенском райотделе полиции по делу об освобождении Саакашвили.Народный депутат от "Батьківщини" Игорь Луценко рассказал, что активисту "шьют наиболее актуальное преступление современности – соучастие в освобождении Саакашвили из микроавтобуса на Костельной", поскольку он стоял на крыше одного из автомобилей.5 декабря Саакашвили в Киеве задержала СБУ. Ему предъявили обвинение в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Перед задержанием Саакашвили выбрался на крышу дома, где он проживал, и призвал украинцев протестовать против власти.Правоохранители вывели политика на улицу и посадили в служебный автомобиль, однако активисты устроили потасовку с силовиками и освободили его.
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