Бывший заместитель командира батальона ОУН Андрей Пастушенко заявил, что после его задержания по делу об освобождении лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили ощутил мощную поддержку. Вчера 23.43 | комментариев: Пастушенко залезал на микроавтобус, когда активисты освобождали Саакашвили в декабре прошлого года Фото: Olena Terestchenko / Facebook "Покорнейше спасибо всех, кто не дал о старика ноги вытереть. Когда выходил из райотдела, видел настоящий страх в глазах сторожевых псов режима. Еще раз спасибо. Очень приятно чувствовать такую мощную поддержку", – написал он. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1622912384455900&id=100002114618808 Сегодня замглавы партии "УНА-УНСО" Игорь Мазур сообщил, что полиция задержала Пастушенко и допрашивает его в Соломенском райотделе полиции по делу об освобождении Саакашвили.Народный депутат от "Батьківщини" Игорь Луценко рассказал, что активисту "шьют наиболее актуальное преступление современности – соучастие в освобождении Саакашвили из микроавтобуса на Костельной", поскольку он стоял на крыше одного из автомобилей.5 декабря Саакашвили в Киеве задержала СБУ. Ему предъявили обвинение в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Перед задержанием Саакашвили выбрался на крышу дома, где он проживал, и призвал украинцев протестовать против власти.Правоохранители вывели политика на улицу и посадили в служебный автомобиль, однако активисты устроили потасовку с силовиками и освободили его. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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