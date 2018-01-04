Согласно статистике, в 2017 зафиксировали наименьшее количество смертельных случаев от ударов молний.

Всего в штатах было 16 смертей, связанных с молниями, передает со ссылкой на .

Прошлый рекорд зафиксировали в 2013 году - 23 случая.

Согласно записям 1940 года в прошлом погибало 200-400 человек в год. Чаще только погибали фермеры.

"Нам очень не нравится фиксировать смертельные случаи, но нынешняя тенденция смертельных последствий подает большие надежды", - отметил специалист по безопасности NSW Джон Йенсениус.

Половина погибших в 2017 развлекались на открытом воздухе. Играли в гольф, катались на лошадях, ловили рыбу. Самым смертельным месяцем был июль. Тогда погибло 8 человек.

В ближайший час накроет туман, который продержится до конца суток. В сообщили, что в ближайший час и до конца суток 3 января в ожидается туман. Видимость 200-500 м.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира