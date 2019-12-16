Об этом он сказал в интервью Голосу Америки.

"Эта встреча заинтересовала меня потому, что она состоялась через несколько часов после переговоров в нормандском формате в Париже, а также своим форматом - обычно встречаются иностранный министр и госсекретарь, но тут к ним присоединился президент. Это совпадение вызывает беспокойство - мы в Конгрессе хотели бы продемонстрировать миру, что Сенат и Палата представителей, республиканцы и демократы, проявляют большую заинтересованность в поддержке Украины. Это важно для нашей безопасности, для наших союзников, для демократии в Украине. Я бы предпочел, чтобы такая встреча состоялась с президентом Зеленским", - ответил Китинг на вопрос журналиста о его оценке недавней встречи российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео в Вашингтоне.

Как сообщал Укринформ, министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 декабря провел встречи с президентом США Дональдом Трампом и главой Госдепартамента Майклом Помпео. Во время совместной с Помпео итоговой пресс-конференции Лавров заявил, что доказательств вмешательства России в президентские выборы в США просто не существует - несмотря на результаты двухлетнего расследования спецпрокурора Мюллера. В то же время, в Белом доме отметили, что президент Трамп "предостерег против любых попыток России вмешаться в выборы в США".

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