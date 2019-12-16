|Американский эсминец Ross вошел в Черное море
|16.12.2019 13:20
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Об этом в Тwitter сообщает ВМС США.
"Ross начинает движение на север через пролив к Черному морю для осуществления операций по обеспечению безопасности на море с партнерами и союзниками. Восьмой раз в этом году корабль США посещает Черное море", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении присутствия Альянса в Черноморском регионе на море, суше и в воздухе.
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