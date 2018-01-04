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За новогодние праздники в Днепропетровской области родилось более 100 детей
04.01.2018 00:15

За новогодние праздники в Днепропетровской области родилось более 100 детей

За новогодние праздники в Днепропетровской области родилось более 100 детей

В Днепропетровской области с 31 декабря по 2 января родился 101 ребенок, из которых 53 девочки и 48 мальчиков. Как сообщили в департаменте здравоохранения Днепропетровской ОГА, в одной семье родились двойняшки.

"Первым в 2018 году на свет появился житель Каменского, который родился в 00:02. Всего за новогодние праздники пополнения дождались более 100 семей области. Поздравляем их с двойным праздником!", - рассказала журналистам главный врач-акушер области Екатерина Каира.

По ее словам сейчас еще 15 тысяч жительниц Днепропетровщины готовятся стать мамами.

В 2017 году в 23 родильных стационарах области родилось около 28 тысяч детей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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