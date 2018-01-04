В 2018 году нужно ускорять экономическое развитие, так как страна очень медленно выходит из кризиса.

Об этом сказал политолог ,передает со ссылкой на .

"Задача президента - европейская и евроатлантическая интеграция. По первой основной упор будет на повседневной работе. Будут думать, как ускорить выполнение соглашения об ассоциации. Потому что есть ощутимое отставание.

Надо следить, чтобы не возникло проблем с безвизовым режимом, отката реформ. Прежде только в антикоррупционной политике. Нужно нормализовать ситуацию вокруг антикоррупционных институтов, урегулировать их работу чтобы не выходили за рамки полномочий.

Правительство сконцентрируется на выполнении реформ. Особенно на образовательный и медицинской. Будет создавать условия для ускорения экономического развития - это наиболее актуальная задача. Выходим из кризиса, но очень медленно. Нужны высокие темпы экономического роста.

поставил задачу выйти к концу года на среднюю зарплату 10 000 гривен. Это будет непросто сделать, но к этому есть интерес. У президента приближаются выборы.

Проблема в том, что 2018-19 годы - период пиковых выплат по внешним долгам.

У парламента накопилась куча долгов. Прежде только в кадровых вопросах. Надо обновить , Счетную палату. Наконец, снять Гонтареву, которая написала заявление об отставке еще весной прошлого года. И назначить ее преемника. Остается конфликтным вопрос аудитора НАБУ.

Законопроект об антикоррупционном суде примут. Дискуссии будут острыми, надо искать компромиссы.

Зато новый избирательный кодекс с открытым партийным спискам скорее только не проголосуют", - говорит политолог.

Выборы президента должны состояться в марте 2019 го, парламента - в октябре того же года.

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