Бывший мэр Нью-Йорка и адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани публикует в Twitter доказательства того, что власть на Украине была захвачена администрацией экс-президента США Барака Обамыи их агентурной сетью во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко.



Порошенко и его соратники вывели и украли из страны, как утверждает Джулиани, более $ 100 млрд. По словам адвоката, часть этих денег шла членам Демократической партии, в частности Джо Байдену и Хиллари Клинтон.

«70% отправлялось покровителям в США, 30% оставлял себе Порошенко и члены его режима», — пишет Джулиани.

По его словам, факты свидетельствуют, что коррупция на Украине была «настолько обширной и ужасной, что президент был должен просить о расследовании США — Украина».

«Импичмент (Трампа) — часть прикрытия демократов… Также Национальный комитет Демократической партии США сговорились с Украиной уничтожить кандидата Трампа. Порошенко и его подельники прямо вмешивались в демократические выборы США и за это они ответят сполна», — заявил адвокат.

Джулиани утверждает, что в связи с этой ситуацией Байден просил президента Владимира Зеленского не преследовать Порошенко.

«Они грабили Украину и прикрывали свои преступления высокими ценностями», — пишет Джулиани.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира