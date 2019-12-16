|Джулиани: Обама и Порошенко ограбили Украину на $ 100 млрд, 70 из них - откат американцам
|16.12.2019 13:22
|
Бывший мэр Нью-Йорка и адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани публикует в Twitter доказательства того, что власть на Украине была захвачена администрацией экс-президента США Барака Обамыи их агентурной сетью во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Порошенко и его соратники вывели и украли из страны, как утверждает Джулиани, более $ 100 млрд. По словам адвоката, часть этих денег шла членам Демократической партии, в частности Джо Байдену и Хиллари Клинтон.
По его словам, факты свидетельствуют, что коррупция на Украине была «настолько обширной и ужасной, что президент был должен просить о расследовании США — Украина».
Джулиани утверждает, что в связи с этой ситуацией Байден просил президента Владимира Зеленского не преследовать Порошенко.