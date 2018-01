На украинско-российской границе экс-участник АТО Олег Негода ответил на вопросы пограничников и сейчас находится дома, отмечает УНН. '; $('#useravatar_yes_comm').html(u_str); $('#join_comments2').show(); } }); Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Пожалуйста, не используйте caps lock. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Осталось символов: 1000 Опубликовать Осталось символов: 1000 Опубликовать Отмена Показать больше комментариев var comments = new corecomments(); comments.url = '/html/comments/'; comments.comtype = '1'; comments.sendurl = '/ajax/addcomments.html'; comments.article = '225250'; comments.start(); Обсудить эту тему во "ВКонтакте"

Обсудить эту тему в Facebook corevotes({ json : '/pub/corevotes/allvotes_1.json', vote_id : 0, article_id : 225250, url : '/html/corevotes/', block : 'center', phrase : {'errvoted':'Вы уже голосовали', 'errselect':'Выберите вариант ответа'} }); Опрос ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Задержанный в Москве экс-участник АТО Негода вернулся в Украину – СМИ МИР В доме супругов Клинтон произошел пожар Вчера 23.59 |комментариев: coreola.addurl('articles[225247]', '225247'); //coreola.addurl('totalcomments[225247]', '225247'); ПОЛИТИКА Экс-замкомбата ОУН Пастушенко: Когда выходил из райотдела, видел настоящий страх в глазах сторожевых псов режима Вчера 23.43 |комментариев: coreola.addurl('articles[225245]', '225245'); //coreola.addurl('totalcomments[225245]', '225245'); Самые популярные материалы $.get('/pub/data/top.html',function(data){ if (coreola.sectionid!=1000) { var lis = $(data); lis.each(function(index, element) { if (index<5) $('#top_materials2').append(element); }); } else $('#top_materials2').html(data); }); Новости

Эксклюзив G

Популярное 00:07 Задержанный в Москве экс-участник АТО Негода вернулся в Украину – СМИ

23:59 В доме супругов Клинтон произошел пожар

23:43 Экс-замкомбата ОУН Пастушенко: Когда выходил из райотдела, видел настоящий страх в глазах сторожевых псов режима

23:36 Байден о твитах Трампа про КНДР: Это показывает недальновидность

23:33 Нардеп Спиваковский пожаловался, что патрульные "набросились" на него за парковку на месте для инвалидов

23:15 Игорь Луценко о задержании замкомбата ОУН: Следствие интересовало, как тот оказался на крыше микроавтобуса с Саакашвили

22:59 Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии обстреляли из минометов, уничтожены семь самолетов – "Коммерсантъ" Больше материалов → "Оставьте Сирию, подумайте о нас". Что известно о самых масштабных за восемь лет протестах в Иране G 22:05

В идеале остатков на счетах Госказначейства вообще быть не должно – экономист Жалило G 18:04

Семиволос: Курс на силовое придушение протестов в кругах иранских властей будет набирать все больше сторонников G 17:01

Ирану по большому счету не к кому обратиться за помощью, кроме как к России – журналист Мацарский G 14:58

Миша на крыше, Надя пляшет под Сердючку. Пять самых ярких видео 2017 года с украинскими политиками G 11:50

Самые яркие культурные события страны: куда стоит пойти в январе? G 10:26

В Киеве протестовали в связи с убийством адвоката, полномочия Додона приостановлены. Главное за день G 21:55 Больше материалов → Больше материалов → $.get('/pub/data/top.html',function(data){ $('#top_materials').html(data); }); Публикации "Оставьте Сирию, подумайте о нас". Что известно о самых масштабных за восемь лет протестах в Иране G

Миша на крыше, Надя пляшет под Сердючку. Пять самых ярких видео 2017 года с украинскими политиками G

Самые яркие культурные события страны: куда стоит пойти в январе? G

Убийство правозащитницы Ноздровской. Что известно к этому моменту G

Рост зарплат, повышение тарифов, изменения в ПДД и снижение пошлин. Что изменилось в Украине 1 января 2018 года G

Пресс-секретарь Чорновила Понамарчук: Автокатастрофа с Чорновилом – убийство. За пять–семь минут, пока я был в отключке, его и водителя могли добить кастетами G

Захват заложников в Харькове. Главное G

Антикоррупционный суд по версии Порошенко. В чем суть законопроекта и что о нем думают эксперты G

"Вернулись домой, в одно из общежитий Донецка". СМИ "ЛДНР" – о том, как встречали освобожденных из украинских тюрем сепаратистов G

Убийца украинского солдата, похититель нардепа и бежавший мэр. Что известно о сепаратистах, переданных ОРДЛО в рамках "большого обмена" G все публикации → Бульвар Гордона. Приложение Дорофеева госпитализирована с отравлением Херд посетила ресторан вместе с Маском после расставания преступник сообщил о заминировании квартиры Собчак "Конец долбаного мира". Вышел трейлер нового сериала Netflix. Видео Dmitriy Gordon ГОРДОН function updateuserbar_bottom(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ // } else { u_str += 'Клуб читателей "ГОРДОН": Присоединиться'; } $('#footer_user').html(u_str); } updateuserbar_bottom(); coreola.addfunc('updateuserbar_bottom', function(){ updateuserbar_bottom(); }); Мобильная версия

Главная

Новости

Вопрос дня

Публикации

Спецпроекты

Интервью Дмитрия Гордона

Эксклюзив G

Бульвар Гордона Правила пользования сайтом и использования материалов Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН" © 2018, компания Androlen Baltic OÜ. Все права защищены. Разработано в PALAEMO Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства. Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение" и "Влияние", публикуются на правах рекламы. (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PFHTMJ'); document.write(" <\/a>") Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что негода ато больше после Теги: война в украине