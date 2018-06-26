Во вторник, 26 июня, Совет Европейского союза утвердил предоставление Украине 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте Совета ЕС.

"Сегодня Совет ЕС одобрил 1 миллиард евро новых кредитов для покрытия финансовых потребностей Украины и поддержки экономической стабилизации и программы структурных реформ", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что после сегодняшнего решения Европейская комиссия, консультируясь с Советом ЕС, подготовит меморандум о предоставлении помощи. Меморандум требует ратификации украинского парламента.

Формальное законодательное решение ЕС не открывает путь к немедленному оказанию миллиарда помощи. Это произойдет после выполнения условий, которые будут прописаны в меморандуме.

Как сообщал svodka.net ранее, глава Национального банка Яков Смолий уверен, что Украина сможет выплатить долговые обязательства до 2020 года без внешнего финансирования, в том числе и без кредитов Международного валютного фонда.

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