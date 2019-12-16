|Пристайко анонсировал «постоянное» перемирие
|16.12.2019 13:37
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Новое перемирие на востоке Украины могут объявить в конце декабря, сообщил глава украинского МИДа.(function() })();
Постоянное перемирие на Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря. Об этом глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил в интервью.
Он отметил, что на нормандской встрече стороны договорились о ряде решений. Во-первых, освобождение «всех согласованных на всех согласованных» людей.
«Во-вторых, устойчивое, постоянное и всеобъемлющее прекращение огня. Объявление (о прекращении огня) будет 20 или 21 декабря. И мы увидим, возможен ли дальнейший прогресс», – отметил он.
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