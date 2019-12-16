Новое перемирие на востоке Украины могут объявить в конце декабря, сообщил глава украинского МИДа.

Постоянное перемирие на Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря. Об этом глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил в интервью.

Он отметил, что на нормандской встрече стороны договорились о ряде решений. Во-первых, освобождение «всех согласованных на всех согласованных» людей.

«Во-вторых, устойчивое, постоянное и всеобъемлющее прекращение огня. Объявление (о прекращении огня) будет 20 или 21 декабря. И мы увидим, возможен ли дальнейший прогресс», – отметил он.

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