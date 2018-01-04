По предварительной информации, пожар начался в спальне дома, в котором экс-президент США Билл Клинтон и его жена, прежний госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, живут почти 20 лет. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.59 | комментариев: Клинтоны живут в доме почти 20 лет Фото: EPA По предварительным данным, возгорание началось в спальне. В связи с пожаром к зданию приехали три пожарных машины и скорая помощь. Огонь быстро потушили. МУЛЬТИМЕДИА Видео: lohud.com Издание пишет, что в этом доме супруги Клинтон живут почти 20 лет – его купили в 1999 году за $1,7 млн. В августе 2016 года они приобрели за $1,6 млн соседний дом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки клинтон живут его почти соединенных Теги: мир