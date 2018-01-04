По предварительной информации, пожар начался в спальне дома, в
котором экс-президент США Билл Клинтон и его жена, прежний
госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, живут почти 20
лет. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера
23.59 | комментариев: Клинтоны живут в доме почти 20 лет Фото: EPA
По предварительным данным, возгорание началось в спальне. В
связи с пожаром к зданию приехали три пожарных машины и скорая
помощь. Огонь быстро потушили.
МУЛЬТИМЕДИАВидео:
lohud.com Издание пишет, что в этом доме супруги Клинтон живут
почти 20 лет – его купили в 1999 году за $1,7 млн. В августе
2016 года они приобрели за $1,6 млн соседний дом.
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