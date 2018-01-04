|
Байден о твитах Трампа про КНДР: Это показывает недальновидность
|
04.01.2018 00:41
|
Американский руководитель Дональд Трамп ведет себя не
по-президентски в отношении Северной Кореи, заявил прежний
вице-президент США Джо Байден. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Вчера 23.36 | комментариев: По мнению Байдена,
"единственная война, которая хуже преднамеренной, непреднамеренная"
Фото: ЕРА По его словам, и друзья, и враги Соединенных Штатов
ожидают от президентов страны "президентского поведения" даже
в периоды радикальных изменений."Я думаю, что это показывает
действительно недальновидность, когда президент действует так, как
он (Трамп. – ) действует, особенно с твитами, но не
только с его твитами. Слова важны", – отметил он.Байден
добавил, что "единственная война, которая хуже преднамеренной,
непреднамеренная"."Это просто не по-президентски", – заявил
он.
Joe Biden on President Trump's
North Korea tweets:“I think it shows really poor judgment for the
president to perform the way he does, particularly with tweets, but
not just with his tweets. Words matter."
pic.twitter.com/cyB1nMrX9j
— NBC News (@NBCNews) 3 января 2018 г.
Глава КНДР Ким Чен Ын заявил в новогоднем поздравлении,
что ядерная кнопка постоянно находится на его рабочем столе.В
ответ президент США Трамп написал 3 января в Twitter, что
его ядерная кнопка намного больше и мощнее, чем
северокорейского лидера.До этого американский президент часто
высказывался о КНДР и Северной Корее на странице в этой соцсети. 22
сентября Трамп назвал Ким Чен Ына "сумасшедшим".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи