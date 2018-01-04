Американский руководитель Дональд Трамп ведет себя не по-президентски в отношении Северной Кореи, заявил прежний вице-президент США Джо Байден. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.36 | комментариев: По мнению Байдена, "единственная война, которая хуже преднамеренной, непреднамеренная" Фото: ЕРА По его словам, и друзья, и враги Соединенных Штатов ожидают от президентов страны "президентского поведения" даже в периоды радикальных изменений."Я думаю, что это показывает действительно недальновидность, когда президент действует так, как он (Трамп. – ) действует, особенно с твитами, но не только с его твитами. Слова важны", – отметил он.Байден добавил, что "единственная война, которая хуже преднамеренной, непреднамеренная"."Это просто не по-президентски", – заявил он. Joe Biden on President Trump's North Korea tweets:“I think it shows really poor judgment for the president to perform the way he does, particularly with tweets, but not just with his tweets. Words matter." pic.twitter.com/cyB1nMrX9j — NBC News (@NBCNews) 3 января 2018 г. Глава КНДР Ким Чен Ын заявил в новогоднем поздравлении, что ядерная кнопка постоянно находится на его рабочем столе.В ответ президент США Трамп написал 3 января в Twitter, что его ядерная кнопка намного больше и мощнее, чем северокорейского лидера.До этого американский президент часто высказывался о КНДР и Северной Корее на странице в этой соцсети. 22 сентября Трамп назвал Ким Чен Ына "сумасшедшим". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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