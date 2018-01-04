|Красногвардейский райсуд Днепра во второй раз не смог рассмотреть дело против Плотницкого о сбитом Ил-76
|04.01.2018 00:48
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В ночь с 13-го на 14 июня 2014 года террористы подбили транспортный самолет Вооруженных сил Украины, в авиакатастрофе погибло 49 человек, включая 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады.Прокуратурой Днепропетровской области это событие было квалифицировано как террористический акт, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).В июле 2016 года Плотницкому, Патрушеву и Гурееву сообщили о подозрении по делу о сбитом Ил-76. В феврале 2017 года СБУ передала дело в суд.13 сентября трое судей Бабушкинского райсуда взяли самоотвод. После этого дело передали в Апелляционный суд Днепропетровской области для определения подсудности.27 ноября дело передали в Красногвардейский районный суд Днепра, но судья Константин Дружинин, ссылаясь на то, что ранее предоставлял услуги жене адвоката, представляющего сторону потерпевших, взял самоотвод и дело передали в Апелляционный суд Днепропетровской области для определения подсудности.18 декабря дело во второй раз направили в Красногвардейский районный суд Днепра.
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