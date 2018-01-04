В ноябре 2017 года судья Красногвардейского районного суда Днепра Константин Дружинин взял самоотвод в деле против бывшего главаря группировки "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух командиров боевиков Александра Гуреева и Андрея Патрушева о сбитом самолете Ил-76 с украинскими военнослужащими на борту. 3 января судья этого же суда Денис Григоренко ушел на больничный. Ил-76 был сбит в ночь с 13-го на 14 июня 2014 года Фото: ЕРА . Об этом в Facebook сообщила депутат Днепропетровского райсовета от УКРОПа Наталья Балахнина."Председательствующий судья Денис Григоренко ушел на больничный именно в день, когда должно было состояться заседание по этому делу. Адвокатов и потерпевших не предупредили. Другие сотрудники предоставили информацию, что из-за болезни судьи заседание не состоится", – рассказала она.О дате, на которую перенесли заседание, в суде не сообщили. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1627002154012405&id=100001079080922 В ночь с 13-го на 14 июня 2014 года террористы подбили транспортный самолет Вооруженных сил Украины, в авиакатастрофе погибло 49 человек, включая 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады.Прокуратурой Днепропетровской области это событие было квалифицировано как террористический акт, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).В июле 2016 года Плотницкому, Патрушеву и Гурееву сообщили о подозрении по делу о сбитом Ил-76. В феврале 2017 года СБУ передала дело в суд.13 сентября трое судей Бабушкинского райсуда взяли самоотвод. После этого дело передали в Апелляционный суд Днепропетровской области для определения подсудности.27 ноября дело передали в Красногвардейский районный суд Днепра, но судья Константин Дружинин, ссылаясь на то, что ранее предоставлял услуги жене адвоката, представляющего сторону потерпевших, взял самоотвод и дело передали в Апелляционный суд Днепропетровской области для определения подсудности.18 декабря дело во второй раз направили в Красногвардейский районный суд Днепра. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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