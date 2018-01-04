Аналитики компании Stratfor не видят признаков снижения напряженности между Москвой и Вашингтоном. В Stratfor прогнозируют введение новых санкций в отношении России в 2018 году Фото: EPA Отмечается, что признаков снижения напряженности между США и Россией нет.В феврале министерство финансов США представит подробности о возможном расширении санкций, но уже известно, что новые ограничительные меры будут нацелены на российский суверенный долг и олигархов, пишут аналитики Stratfor. Это связано с расследованием о вмешательстве России в выборы президента США, говорится в материале.В Stratfor прогнозируют, что в 2018 году США, скорее только, введут санкции против российских оборонных компаний, которые предоставляют технологии или разработки, нарушающие Договор о промежуточных ядерных вооружениях 1987 года."Министерство торговли США готовит список компаний, которые, как считается, участвуют в разработке оружия, нарушающего договор", – отмечается в материале.В Stratfor подчеркивают, что для США и России 2018-й станет еще одним "сварливым годом"."В то время как Вашингтон планирует, какие инструменты может использовать против Москвы, Россия готовится к еще более жестким отношениям, изолируя свою экономику и создавая мосты с Азиатско-Тихоокеанским регионом и Ближним Востоком", – пишут аналитики компании.В течение 2014–2015 годов США и европейские страны в несколько этапов вводили персональные и секторальные санкции против граждан и компаний, причастных к аннексии Крыма Россией и боевым действиям на Донбассе.29 декабря 2016 года президент США Барак Обама подписал приказ о введении новых санкций против России в связи с кибератаками, в которых Белый дом обвинял Москву.2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон о новых ограничительных мерах в отношении России, Северной Кореи и Ирана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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