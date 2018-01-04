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В Stratfor считают, что в 2018 году Вашингтон усилит давление на Москву посредством серии расширенных санкций
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04.01.2018 01:03
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Аналитики компании Stratfor не видят признаков снижения
напряженности между Москвой и Вашингтоном. В Stratfor прогнозируют
введение новых санкций в отношении России в 2018 году Фото: EPA
Отмечается, что признаков снижения напряженности между США и
Россией нет.В феврале министерство финансов США представит
подробности о возможном расширении санкций, но уже известно, что
новые ограничительные меры будут нацелены на российский суверенный
долг и олигархов, пишут аналитики Stratfor. Это связано с
расследованием о вмешательстве России в выборы президента США,
говорится в материале.В Stratfor прогнозируют, что в 2018 году
США, скорее только, введут санкции против российских оборонных
компаний, которые предоставляют технологии или разработки,
нарушающие Договор о промежуточных ядерных вооружениях 1987
года."Министерство торговли США готовит список компаний, которые,
как считается, участвуют в разработке оружия, нарушающего
договор", – отмечается в материале.В Stratfor
подчеркивают, что для США и России 2018-й станет еще одним
"сварливым годом"."В то время как Вашингтон планирует, какие
инструменты может использовать против Москвы, Россия готовится к
еще более жестким отношениям, изолируя свою экономику и создавая
мосты с Азиатско-Тихоокеанским регионом и Ближним Востоком", –
пишут аналитики компании.В течение 2014–2015 годов США и
европейские страны в несколько этапов вводили персональные и
секторальные санкции против граждан и компаний, причастных к
аннексии Крыма Россией и боевым действиям на Донбассе.29 декабря
2016 года президент США Барак Обама подписал приказ
о введении новых санкций
против России в связи с кибератаками,
в которых Белый дом обвинял Москву.2 августа 2017 года
президент США Дональд Трамп подписал закон о новых
ограничительных мерах в отношении России, Северной Кореи
и Ирана.
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