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Канада примет миллион мигрантов за три года - Трюдо
16.12.2019 14:15
В течение следующих трех лет Канада рассчитывает принять более миллиона мигрантов со только мира.

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Об этом говорится в мандате, переданном премьер-министром Канады Джастином Трюдо министру иммиграции, беженцев и гражданства Марку Мендичино.

“Вы должны удостовериться в эффективном внедрении повышенных показателей миграционного плана на 2020-2022 гг., привлекая в Канаду более миллиона постоянных жителей в течение этого периода”, - отмечается в документе.

Трюдо подчеркнул, что государство концентрируется на “приглашении высококвалифицированных специалистов, способных помочь построить более сильную Канаду”.

Глава правительства также предложил позаботиться о предоставлении убежища правозащитникам, которым на родине угрожает опасность.

“Необходимо ввести отдельный канал приема беженцев, чтобы предоставить безопасное убежище защитникам прав человека, журналистам и гуманитарным работникам, которым грозит опасность, цель - переселить 250 человек в течение года”, - указал Трюдо.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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