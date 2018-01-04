прежний военнослужащий, участвовавший в антитеррористической операции на востоке Украины Олег Негода после задержания в Москве вернулся в Украину. Об этом сообщил информированный источник сегодня утром.

“Он (Олег Негода — Ред.) Вернулся в Украину”, — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что 25го декабря Негода был задержан в Киевском железнодорожном вокзале в Москве через 4 минуты после выхода из поезда “Кишинев-Москва”. Как сообщил сам Олег, к нему подошли 2 человека в штатском, показали удостоверения, которые прежний украинский военнослужащий не смог разглядеть, и предложили пройти с ними.

“После этого, — продолжил собеседник тему — Олега увезли с мешком на голове в какой-то учреждение, где держали несколько дней. Не били, давали пищу, даже дважды предоставляли мобильный телефон, чтобы задержанный мог позвонить знакомым и близким. 2 января около 10 утра, надев на глаза мешок, отвезли на вокзал, при этом вернули деньги, мобильный телефон, золотую цепочку, и кольцо”.

Отвечая на вопрос как встретили Ненастье на украинской границе, источник отметил, что “хорошо, он ответил на вопросы, которые интересовали пограничников и сейчас находится в дома”.

Как стало известным корреспонденту Олег Негода готов предоставить объяснения по поводу своего задержания правоохранительным органам Украины, а также журналистам.

Как сообщал Непогода, киевлянин, который проходил службу в зоне проведения АТО, в конце 2017 уехал в город Саратов к сестре и был задержан в Москве неизвестными 24-25 декабря.

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