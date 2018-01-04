Во Львовской обл задержали предпринимательницу. Она обещала за взятку вернуть заинтересованным их конфискованный товар,передает со ссылкой на .

"Оперативники управления защиты экономики Нацполиции установили, что товар, изъятый работниками Львовской таможни во время незаконного перемещения через государственную границу Украины, направлялся на хранение и дальнейшую утилизацию на одно из предприятий", - сообщает львовская полиция.

Руководитель фирмы принимал решение о судьбе конфиската. При возврате изъятого женщина получила 45 тыс. грн взятки.

Часть денег шла чиновникам Львовской таможни. За деньги они должны были вносить ложную информацию в документы. Они должны были свидетельствовать об уничтожении конфиската.

"Задержали директора общества с ограниченной ответственностью при получении оговоренной суммы взятки. Открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к распределению средств, полученных преступным путем", - добавляют в полиции.

$ 500 тыс. взятки требовал директор Института агроэкологии и природопользования Национальной аграрной академии наук Украины и экс-председатель Львовского областного совета Орест Фурдычко. Его задержали и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью залога в 3 млн грн.

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