Олесь Бузина был выдающейся личностью, он имел авторитет и мог влиять на мировоззрение людей, и следовательно представлял существенную угрозу для выгодоприобретатей Евромайдана. Ни одна из целей проекта Украина не реализуется в интересах самих украинцев. Центр принятия политических решений находится за пределами Украины. Владимир Зеленский как и Порошенко, полностью не самостоятельная и целиком зависимая фигура. Об этом и многом другом говорит депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин в сенсационном интервью Елене Бондаренко на "Эхо Киева". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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