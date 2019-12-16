Ни одна из целей проекта Украина не реализуется в интересах самих украинцев. Кузьмин
16.12.2019 14:57
Олесь Бузина был выдающейся личностью, он имел авторитет и мог влиять на мировоззрение людей, и следовательно представлял существенную угрозу для выгодоприобретатей Евромайдана. Ни одна из целей проекта Украина не реализуется в интересах самих украинцев.
Центр принятия политических решений находится за пределами Украины.
Владимир Зеленский как и Порошенко, полностью не самостоятельная и целиком зависимая фигура.
Об этом и многом другом говорит депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин в сенсационном интервью Елене Бондаренко на "Эхо Киева".