Прокуратура Харьковской области добилась осуждения иностранного шпиона к 11 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает

“Прокуратура Харьковской области доказала вину гражданина Исламской республики Иран в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 114 УК Украины (шпионаж). Орджоникидзевский районный суд г. Харькова поддержал позицию прокуроров и назначил (гражданину Исламской Республики Иран) наказание в виде 11 лет лишения свободы”, - сообщил руководитель отдела областной прокуратуры Павел Угровецкий.

Как отмечается, информация о 30-летнем аспиранте одного из вузов Харькова поступило в СБУ в августе 2016 года. Согласно оперативным данным, иностранный студент встречался с сотрудником научного учреждения, одним из направлений работы которого являются исследования в военной сфере. Во время встреч он пытался выпытать информацию, содержащую государственную тайну. В конце концов иностранец договорился с научным сотрудником, что последний продаст ему определенные научные работы.

Однако, научный сотрудник сообщил о таком коммерческом предложении украинским спецслужбам и при продаже якобы научной работы аспирант был задержан.

Свою вину обвиняемый так и не признал, однако собранных на стадии досудебного следствия доказательств было довольно для вынесения приговора.

Приговор Орджоникидзевского районного суда г. Харькова был объявлен 25 июня 2018 года. Решение суда не вступило в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Напомним, СБУ не допустила создания “грязной бомбы” из произведенного в 1930-х годах радия.

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