В офисе специального прокурора Роберта Мюллера отказались комментировать подачу иска против него экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, а в министерстве юстиции США назвали иск необоснованным. Манафорт требует от суда запретить спецпрокурору вести дела, которые не входят в сферу его полномочий Фото: EPA Она подчеркнула, что обвиняемый может подавать все, что захочет.В офисе Мюллера комментировать подачу Манафортом иска отказались.Спецпрокурор занимается расследованием возможных связей между российским правительством и штабом Трампа.Политтехнолог требует от суда запретить Мюллеру вести дела, которые не входят в сферу его полномочий.30 октября 2017 года Манафорта и его делового партнера Ричарда Гейтса обвинили в сговоре против Соединенных Штатов. Им выдвинули обвинения по 12 пунктам и отправили под домашний арест. По данным следствия, Манафорт и Гейтс сгенерировали десятки миллионов долларов дохода в результате их работы в Украине. Первый отмыл более $18 млн, а второй – более $3 млн.15 декабря федеральный суд округа Колумбия ослабил меру пресечения для Манафорта:разрешил ему переехать во Флориду и обязал носить электронный браслет.С марта по август 2016 года Манафорт занимался избирательной кампанией Трампа. В 2000-х годах он консультировал в Украине Партию регионов, премьер-министра, а впоследствии президента Виктора Януковича, сотрудничал с холдингом Рината Ахметова СКМ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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