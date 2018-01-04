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В минюсте США назвали иск Манафорта против Мюллера необоснованным
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04.01.2018 01:19
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В офисе специального прокурора Роберта Мюллера отказались
комментировать подачу иска против него экс-главой предвыборного
штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, а в министерстве юстиции
США назвали иск необоснованным. Манафорт требует от
суда запретить спецпрокурору вести дела, которые не входят в
сферу его полномочий Фото: EPA Она подчеркнула, что обвиняемый
может подавать все, что захочет.В офисе Мюллера комментировать
подачу Манафортом иска отказались.Спецпрокурор занимается
расследованием возможных связей между российским
правительством и штабом Трампа.Политтехнолог требует от
суда запретить Мюллеру вести дела, которые не входят в
сферу его полномочий.30 октября 2017 года Манафорта и его
делового партнера Ричарда Гейтса обвинили в сговоре
против Соединенных Штатов. Им выдвинули обвинения по 12
пунктам и отправили под домашний арест. По данным
следствия, Манафорт и Гейтс сгенерировали десятки миллионов
долларов дохода в результате их работы в Украине. Первый отмыл
более $18 млн, а второй – более $3 млн.15 декабря
федеральный суд округа Колумбия ослабил меру пресечения для
Манафорта:разрешил ему переехать во Флориду и обязал носить
электронный браслет.С марта по август 2016 года
Манафорт занимался избирательной кампанией Трампа. В
2000-х годах он консультировал в Украине Партию регионов,
премьер-министра, а впоследствии президента Виктора Януковича,
сотрудничал с холдингом Рината Ахметова СКМ.
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