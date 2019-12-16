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В Нафтогазе заявили, что пока не смогли договориться с РФ по газу
16.12.2019 15:26
В Нафтогазе заявили, что договоренностей по транзиту газа с РФ пока нет Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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