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В Нафтогазе заявили, что пока не смогли договориться с РФ по газу
16.12.2019 15:26
В Нафтогазе заявили, что договоренностей по транзиту газа с РФ пока нет
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
события
украина
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