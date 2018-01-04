|Вице-президент Ирака назвал протесты в Иране внутренним делом Исламской Республики
|04.01.2018 01:34
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Вице-президент Ирака Нури аль-Малики убежден, что протесты в Иране остаются внутренним делом Исламской Республики. Об этом сообщает со ссылкой на телеканал Al-Sumaria.
“То, что происходит в Исламской Республике Иран — дело внутреннее, несмотря на то, что враги Ирана пытаются посеять смуту, — приводит телеканал слова политика. — Мы осуждаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела Ирана, как и любой другой страны ”.
Аль-Малики выразил уверенность, что иранские власти смогут урегулировать ситуацию, а “враги Ирана за рубежом и агенты внутри страны потерпят неудачу”.
Напоминаем, Палата представителей конгресса США планирует рассмотреть законопроект о введении санкций против иранских официальных лиц , которые “были вовлечены в подавление протестов” в Исламской Республике.